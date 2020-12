Goch : Pflege statt Urlaub – Einsatz an Weihnachten in Goch

Goch Eva Gertzen (44) arbeitet über Weihnachten für die Caritas: Die examinierte Altenpflegerin springt im Urlaub in der Mobilen Pflege in Goch ein

„Durch diverse Quarantänemaßnahmen haben wir derzeit vor allem in Goch große Personalprobleme“, sagt Alexia Meyer, Fachbereichsleiterin Pflege und Gesundheit. Corona macht schließlich nicht vor Pfleger und Pflegerinnen halt. Ihr Team leiste in dieser Zeit außerordentliches. „Ich kann mich gar nicht genug dafür bedanken. Viele Kollegen springen ein, opfern ihren Weihnachtsurlaub, sind an mehreren Standorten tätig. So kräftezehrend die vergangenen Tage und Wochen auch sind, so stark ist das, was rauskommt. Eine ganz tolle Gemeinschaft.“ In Zahlen: Der Caritasverband Kleve beschäftigt etwa 240 Mitarbeitende an den Pflegestandorten in Kleve, Emmerich am Rhein, Rees, Goch, Kalkar und Bedburg-Hau.