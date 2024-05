Jahrelange Vorbereitung Gaesdoncker Rockmusical füllte viermal die Aula

In diesem Jahr – die Schule feiert ihr 175-jähriges Bestehen – waren die Mühen endlich von Erfolg gekrönt: Viermal war die Aula am Wochende voller begeisterter Gäste, die über die professionelle Licht-, Ton- und Videotechnik, die geschulten Stimmen, das gut abgestimmte Orchester und den Chor, die phantasievollen Kostüme und die spannende Inszenierung staunten. Lehrer und Schüler (auf dem Foto Lia Stenmans in der weiblichen Hauptrolle) genossen die verdiente Anerkennung und das Gemeinschaftserlebnis, das für sie alle unvergesslich sein dürfte.