Stadtführung : Mit Annette Wozny-Koepp ins mittelalterliche Goch reisen

Goch Goch wie im Mittelalter erleben und Reisen zu ehemaligen Braustätten – das ist möglich bei den Erlebnistouren.

(RP) Lust auf eine sehr ungewöhnliche Stadtführung oder auf eine idyllische Radtour zur Braukunst in Goch? Die Stadt Goch bietet gemeinsam mit Gästeführerin Annette Wozny-Koepp in den nächsten Monaten zu festen Terminen Erlebnistouren auch für Einzelne und kleinen Gruppen an. „Wahre Geschichten aus Goch“: Diese besondere Stadtführung nimmt die Teilnehmer auf eine Zeitreise zurück ins Mittelalter mit und findet am Sonntag, 21. Juli, sowie am Sonntag, 11. August, statt. Jeweils um 11 Uhr geht es ab dem Rathaus am Markt in Goch los. Die Touren sind besonders für Familien geeignet. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person. Kinder sind frei.