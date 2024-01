Goch Stadt Goch kommuniziert jetzt auch per WhatsApp mit Bürgern

Neben der Homepage und der App gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Aktuelles via WhatsApp zu erfahren. Wer sich die Inhalte des Kanals anzeigen lassen möchte, findet in der Goch erleben-App einen QR-Code, über den man direkt zum Channel gelangt. Die Datenschutz-Regelungen kann man bei WhatsApp in den Kanalinformationen einsehen: So sind Abonnenten für andere Follower nicht sichtbar. Auch Interaktionen bleiben anderen Abonnenten verborgen. Die Administratoren des Kanals können die vollständige Telefonnummer der Abonnenten zudem nicht sehen, sofern sie nicht als Kontakt abgespeichert wurden. Der neue Kanal ersetzt nicht die App, sondern ergänzt sie als weiteren direkten Informationsweg für Nachrichten aus dem Gocher Rathaus.