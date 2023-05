Neues Konzept in Goch hatte Erfolg Maifest mit Abrakadabra und Spargel

Das neue Konzept des Werberings für das traditionelle Gocher Maifest ist offensichtlich aufgegangen: Abertausende von Menschen pilgerten am Sonntag stundenlang durch die Straßen der Innenstadt rings um den Marktplatz, das Herzstück, das mal autofrei werden soll. Geboten wurden bei der 36. Auflage Attraktionen aller Art, Musik mit Essen und Trinken, Kindertrödel und Karussells, Zauberer und Clowns, aber am verkaufsoffenen Sonntag natürlich auch Geschäfte, die am Nachmittag ihre Türen öffneten.