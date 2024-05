Im Zentrum der Stadt Streit unter Leiharbeitern in Goch: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Mitten in Goch gab es am Donnerstag in der Mittagszeit einen heftigen Streit unter den Bewohnern einer Leiharbeiterunterkunft. Dass es in oder an dem Wohnheim an der Weezer Straße unweit des Südrings zu einer Messerstecherei kam, will die Polizei bisher nicht bestätigen, auch keine näheren Angaben zu den Opfern machen.