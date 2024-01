„So ganz gut schlafe ich nicht“ So lebt es sich mit dem Niers-Hochwasser in Goch

Wie sich die Niers verhält, wenn zu viel Regenwasser den geregelten Ablauf erschwert, hat sich Bernd Steingrüber jahrzehntelang genau angesehen. Der heute 80-jährige Gocher wohnte lange auf der anderen Seite der Kalkarer Straße, hat sein dortiges Haus aber irgendwann verkauft, weil geschah, worauf er viele Jahre lang hoffte: Es gab Baurecht für das Grundstück, das sich der Gocher auf der anderen Seite der Zufahrtstraße zur Innenstadt gesichert hatte. „Unsere Fläche reicht bis an die Niers, genau so wollte ich das haben“, sagt Steingrüber, der sich als naturverbundenen Menschen bezeichnet. Der freie Blick ins Grüne tut ihm gut. Und gelegentlich widrige Umstände akzeptiert er. Dass die überfluteten Wiesen ab und zu bis in seinen Garten schwappen, das nimmt er gerne in Kauf. Er macht sich daraus sogar einigen Spaß.