Viele Aktivitäten Was die neue Gocher Freizeitgruppe zu bieten hat

Immer wieder findet sich in dem Kalender der Gruppe Freizeit am Niederrhein der Hinweis „Veranstaltung mit Kernkompetenz“. Was das heißt, erklärt Jörg Ilperfund lächelnd: „Da gibt es Essen.“ Zusammen mit seiner Ehefrau Monika leitet er die Gruppe, in der Menschen um die 45 Jahre oder älter gemeinsam ihre Freizeit gestalten. Das Motto: „Runter von der Couch, rein ins Leben“.