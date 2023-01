Jubiläum Gocher Ehepaar feiert Goldene Hochzeit

Als junge Menschen lernten sie sich bei einer Versammlung im Kolpinghaus kennen. Es folgten viele Tanz-Veranstaltungen und weitere Treffen im Kolpinghaus, wo Walburga als Kellnerin bei ihrem Onkel Heinrich und ihrer Tante Maria Derks arbeitete. Am 25. Januar 1973 schlossen Meinolf und Walburga in der St. Willibrord-Kirche den Bund der Ehe. Getraut wurden beide von Pastor Krause. Im Anschluss bekam das Paar zwei Söhne: Christoph wurde 1977 geboren, ihm folgte Peter, der 1979 das Licht der Welt erblickte. Am 25. Januar 1998 wurde dann die Silberhochzeit des Ehepaars Meinolf und Walburga Henkel in der St. Wilibrord-Kirche gefeiert. Die Familie wuchs um die Schwiegertöchter Tanja und Birgit, es folgten vier Enkelkinder: Florian, Niklas, Phillipp und Sofia. Immer engagiert für die Stadt Goch war Meinolf Henkel: er arbeitete von Dezember 1978 bis Juni 2010 für die Stadt Goch – zunächst auf dem Bauhof, später als Hausmeister im Rathaus. Auch engagiert sich Meinolf Henkel seit über 50 Jahren im Schützenverein, dessen Vorsitzender er rund zehn Jahre war. Tief verwurzelt ebenso im Karnevalsverein: Seit über 25 Jahren ist er Mitglied im Asperdener Karnevalsverein in Goch.