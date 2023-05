Nach jahrelangem Leerstand Ehemalige britische Siedlung in Goch soll aufgegeben werden

Nach jahrelangem Leerstand und unklarer Zukunft ist es nun geklärt: Die Stadt Goch befindet sich in Verhandlungen mit der BImA zum Erwerb der ehemaligen britischen Wohnhäuser an der Moyländer Straße. Im nächsten Bau- und Planungsausschuss am Donnerstag, 1. Juni, ab 18 Uhr steht das Anliegen der GO! auf der Tagesordnung, einen Teil der Anlage von ihrer Erhaltungssatzung zu befreien. Erst dann würde es möglich, die Häuser abzureißen und danach das Gelände zu bebauen.