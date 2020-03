Spendenaktion : Ein leckeres Dankeschön für Helfer

Als das vorläufige Aus für die Gastronomie verfügt wurde, waren die Kühlschränke des Nierswalder Landhauses noch reichlich gefüllt. Was tun mit den guten Sachen? Verarbeiten und spenden, war die Entscheidung.

Also hieß es am Montag für die Mitarbeiter der Dorf- und der Löwenapotheke und für diejenigen, die bei „Gebomed“ gerade anwesend waren: hinsetzen und lecker speisen. „Wir setzen uns natürlich weit auseinander, wie es diese Zeiten fordern“, erklärte der Apotheker. Sehr pünktlich kamen Küchenchef Jan Hollendung und Restaurantchefin Sigrid Dittrich mit einem kleinen Lieferfahrzeug an der Waterkuhlstraße in Pfalzdorf an und packten aus. Sehr appetitlich angerichtete Vorspeisen auf einer hübschen Platte, vermutlich sehr schmackhafte Hauptgerichte in Warmhaltegefäßen und passende Nachspeisen gab’s für die Beschenkten. Alles war am selben Vormittag frisch von Chefkoch Hollendung und seinen Auszubildenden gekocht und angerichtet worden.