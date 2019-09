Ausgehen in der Stadt Goch : In der sHANSIbar hat es sich ausgetanzt

Goch Die Stadt Goch hat die Kneipe in der Frauenstraße schließen lassen. Bei dieser soll es sich nämlich um ein Tanzlokal handeln.

Ralf Jansen und seine Kollegen sind verärgert. „Das ist eine Frechheit von der Stadt Goch“, sagt er. Die Verwaltung hat Jansens Lokal sHANSIbar in der Frauenstraße schließen lassen, seit Samstag hat kein Kneipengänger mehr die Türschwelle übertreten. Der Vorwurf lautet: Die Wirtschaft soll nicht als Kneipe, sondern als Tanzlokal geführt werden. Fürs die Kneipe hat Jansen eine Genehmigung, für Tanzgaststätten aber werden in der Gocher Innenstadt keine Konzessionen vergeben. In den sozialen Netzwerken fand das Thema schnell große Verbreitung. „Wir wollen aber keinen Shitstorm gegen die Stadt auslösen. Wir wollen nur mit unseren Gästen und den Bürgern ins Gespräch kommen und informieren“, sagt Andreas Frerichs, der den Wirt anwaltlich berät. Doch die Fronten zwischen Stadt und der sHANSIbar scheinen verhärtet. „Die Schließung kam für uns aus dem Nichts“, sagt Jansen. Nun kommt es zum Rechtsstreit.

Schon in Folge der Eröffnung Ende Februar dieses Jahres wandte sich die Verwaltung an Jansen. „Nach dieser Veranstaltung gab es bereits eine Beschwerde durch einen Anwohner wegen Lärmbelästigung. Zudem wurde der Anzeige eine DVD beigefügt, auf der zu sehen ist, dass es sich bei dieser Gaststätte tatsächlich um ein Tanzlokal handelt“, hieß es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Der Kneipier gelobte Besserung, Frerichs aber räumt ein: „Das hat nicht hundertprozentig geklappt.“ Es folgten weitere Anschuldigungen: Gäste sollen zu Musik getanzt haben, Türsteher seien eingesetzt worden, ein DJ habe aufgelegt. Sogar eine Garderobe soll Jansen angeboten haben. Die Folgerung der Stadt: Bei der sHANSIbar handelt es sich um eine Diskothek. Nachdem Ralf Jansen auf eine schriftliche Erwiderung auf das Schreiben der Gocher Verwaltung verzichtet hatte, versandte diese im Juli die Schließungsverfügung. „Die Leute sind bei uns gut gelaunt, daher tanzt der eine oder andere auch mal. Aber wir erwarten von der Stadt hier Fingerspitzengefühl. Wir wollen den Gästen nicht den Spaß verbieten“, sagt Jansen. Er vermute ohnehin einen anderen Grund für die Schließung. So soll die Verwaltung persönliche Ressentiments gegen den Betriebsleiter der Kneipe, Hansi Domke, hegen. Seine Ex-Partnerin war die Betreiberin der Vorgängerwirtschaft „Rinkenhöfchen“. Mit diesem Lokal habe es in der Vergangenheit schon mal „Ärger“ gegeben, sagt Domke. Nun aber verdiene Jansens Gaststätte unbedingt Gleichbehandlung, schließlich würden ihm eine Vielzahl von Gocher Lokalen einfallen, in denen viel aktiver zum Tanz aufgefordert würde – ebenfalls ohne Konzession. „Wir halten uns an die Spielregeln“, sagt Domke.