Marktplatz in Goch : Gochs CDU sieht Markt als Herz der Stadt

Die CDU-Politiker Klaus Völling (v.l.) und Andreas Sprenger im Gespräch mit RP-Autor Maarten Oversteegen auf dem Markt in Goch. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Christdemokraten haben Vorschläge zur Entwicklung des Marktes erarbeitet. Diese stellten sie nun im RP-Gespräch vor. So fordern sie eine moderne Stadtmöblierung und die Verkleinerung von Parkplatzflächen auf dem Marktplatz.

Länger als ein Jahr lang hat die CDU in einem offenen Arbeitskreis an Maßnahmen zur Verschönerung des Marktplatzes gefeilt. Mit Erfolg: Nun ist daraus ein fünf Spiegelstriche umfassender Antrag an den Rat geworden. „Wir haben uns gefragt, was eine Innenstadt ausmacht. Das sind einerseits natürlich die Persönlichkeiten, die Händler. Zudem muss eine Innenstadt zum Verweilen einladen. Dazu kommt: Sie muss gut zu finden sein“, sagt Klaus Völling, stellvertretender Vorsitzender der CDU in Goch. Damit das Zentrum attraktiv bleibt und weiterhin kaufkräftiges Klientel anzieht, müsse die Stadt in den nächsten Jahren für eine Generalüberholung der Innenstadt sorgen.

„Wir sind mit offenen Augen durch die Stadt gelaufen“, sagt Fraktionsvorsitzender Andreas Sprenger. Als Keimzelle der Innenstadt habe man dabei den Marktplatz identifiziert, allerdings werde man auch andere „Hotspots“, wie Sprenger die zentralen Orte der Stadt nennt, kritisch beäugen (siehe Infokasten). Die CDU-Protagonisten halten den Ist-Zustand auf dem Markt für unhaltbar. Der Grund: Wenn dort der Wochenmarkt stattfindet, werden die Stände völlig willkürlich aufgestellt, die Aussteller parken „wild“, die Kunden haben keinerlei Parkmöglichkeiten und es gibt keine Verkehrsanbindung für PKW von Süden kommend. Doch auch als Parkplatz sei der Markt der Stadt unwürdig, schließlich sei die Aufenthaltsqualität dann noch geringer, erklären Völling und Sprenger. „Wir sehen den Markt als einen Platz und als einen Markt“, sagen sie.

Info CDU-Arbeitsgruppe nimmt Zentrum ins Visier Themenfelder In den nächsten Monaten und Jahren will sich die CDU-Arbeitsgruppe auch um den Rosengarten, den Klosterplatz und das Gelände des ehemaligen Aldimarktes kümmern. Finanzen Bereits im Haushalt 2018/2019 sind 40.000 Euro für die Planung und 160.000 Euro für die Realisierung der Markt-Umgestaltung eingestellt worden. Die CDU aber sagt: Langfristig braucht es noch mehr Geld.

Die Konsequenz: Die Christdemokraten wollen andere Lösungen entwickeln. „Es ist uns wichtig, zu betonen, dass wir mit unseren Vorschlägen einen Impuls, einen Gedankenanstoß präsentieren und nicht fertige Pläne“, sagt Völling. Diese Idee sieht so aus: Die Einbahnstraßenregelung für die Frauenstraße solle umgedreht werden, um die Erreichbarkeit des Marktplatzes von Süden her zu gewährleisten. Der Verkehr der Brückenstraße könne künftig in die Steinstraße abgeleitet werden, im weiteren Verlauf einer etwaigen Maßnahme zudem die Brückenstraße für PKW gesperrt werden. Das Ziel: mehr gastronomische Außenfläche auf der Sonnenseite. Des Weiteren solle die Parkfläche geteilt werden, dadurch würden sechs Stellplätze entfallen. In der Mitte dieser stellt sich die CDU-Arbeitsgruppe eine Platzmitte mit Wasserfläche, Spielanlagen und einer Gerichtslinde vor. Ein weiterer Vorschlag lautet: Der Wochenmarkt erhält eine neue Ordnung, auf dem südlichen Teil des Marktes befänden sich die Stände, auf dem nördlichen die Parkplätze – 32 an der Zahl.