Wegen Bürgerentscheid Die CDU attackiert den Gocher Bürgermeister scharf

Der frühere Richter und Bürgermeister Knickrehm habe, so die CDU, zudem erklärt, dass es sich bei den 1919 Stimmen rechtlich nicht um ungültige Stimmen, sondern um nicht abgegebene Stimmen handle. Dazu erklärt der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Fabian Zitzke: „Rein rechtlich mag die Einschätzung des Bürgermeisters zwar zutreffend sein. Aber der Bürgermeister ignoriert damit, dass 20 Prozent der Bürger, die sich einbringen wollten, dies aus formaljuristischen Gründen nicht konnten. Das sorgt für großen Frust in der Bevölkerung,“ Knickrehm lasse jegliches Fingerspitzengefühl vermissen. Zitzke ärgert sich auch, dass der Bürgermeister Nebelkerzen warf. Denn er erklärte, dass ein wissenschaftlicher Aufsatz eines renommierten Professors zu dem Ergebnis komme, dass die Fehlerquote unter den Briefwählern deutlich höher liege. „Was Knickrehm verschweigt ist die Tatsache, dass die Fehlerquote durchschnittlich bei zwischen drei und vier Prozent liegt; also nicht bei rund 20 Prozent“, so Zitzke. Der Aufsatz sei ein ein Bumerang für Knickrehm.