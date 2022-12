Für andere da sein Diakonie bildet Betreuer aus

Die Teilnehmer des Grundlagenseminars „Gut Betreut“ nahmen jetzt ihre Abschluss-Zertifikate in Empfang. An sechs Freitagnachmittagen hatten sie beim Betreuungsverein der Diakonie im Kirchenkreis Kleve in insgesamt elf Modulen Basiswissen rund um rechtliche Betreuungen erworben. Die Betreuungsrichterin Claudia Knickrehm dankte den zwölf Männern und Frauen für ihr Engagement und fragte nach den Beweggründen, an dem Seminar teilzunehmen: Einige führen bereits eine ehrenamtliche rechtliche Betreuung für einen Familienangehörigen oder auch eine „fremde“ Person durch. Andere haben beruflich im sozialen Bereich oder durch die Begleitung von Menschen mit Behinderung mit Betreuern zu tun und trauen sich dies selbst zu.