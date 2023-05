Vor 30 Jahren in Goch Der Tag, als der Kirchturm einstürzte

Im Inneren der damals 650 Jahre alten Kirche war deutlich zu sehen, was geschehen war. Als der Geistliche mit den beiden RP-Berichterstattern durch den seitlichen Eingang am „Bejers Krüss“ eintreten wollte, wurde der Zugang von einem Polizisten versperrt. Der breitete die Arme aus und sagte: „Zu gefährlich“. Der Pastor schob ihn beiseite mit den Worten: „Guter Mann, machen Sie sich keine Sorgen. Der liebe Gott passt auf uns auf!“ Ein unglaubliches Bild bot sich den Betrachtern: Der allergrößte Teil der ältesten Gocher Pfarrkirche war völlig unberührt und erstrahlte im morgendlichen Mai-Sonnenschein. Denn der 68 Meter hohe Turm, gekrönt von einem vier Meter messenden Kreuz und einem 1,05 Meter großen Hahn, war einfach in sich zusammengesackt. Dabei hatte er die Orgelempore zerschmettert und war über das seitliche Marienschiff abgekippt auf das nebenstehende Pfarrhaus und die Garage, in der zwei Autos restlos in Einzelteile zerlegt wurden. Aber nur die unmittelbare Umgebung war mit Trümmern übersät, ein meterhoher Berg aus Hölzern und Steinen lag vor dem Hauptportal, das Turmkreuz war bis zur nahen Niers geflogen, die fünf Glocken fanden sich verstreut inmitten der Überreste. Später sagte Ludes, der am 20. Mai 2014 im Alter von 88 Jahren gestorben ist: „Alte Gocher haben mir erzählt, dass die Kirche nach dem Luftangriff der Alliierten am 7. Februar 1945 nicht so schlimm aussah“.