Nikolaus : Nikolaus kommt über die Niers

Goch Der Heimatverein Goch lädt am 5. Dezember den Nikolaus in die Stadt ein. Es ist schon gute und schöne Tradition, dass der Heilige Mann der Einladung folgt und die Gocher Kinder mit gefüllten Schuhen beglückt.

Wenn am Nikolausabend die engagierten Verantwortlichen des Gocher Heimatvereins in glückliche und leuchtende Kinderaugen schauen sowie in die Gesichter zufriedener Eltern blicken, dann wissen sie, dass sie alles richtig gemacht haben. Im altehrwürdigen und traditionsreichen „Haus zu den fünf Ringen“ erläuterten in einem Pressegespräch, das für Goch TV aufgezeichnet wurde, der neue Vorsitzende Franz van Beek, Rüdiger Wenzel, neuer Schatzmeister, sowie die federführenden Organisatorinnen Engeline Aymans und Barbara Kirchberg-van Gulik das stimmungsvolle Programm an diesem Abend, das für die Kindergarten- und Grundschulkinder mit Unterstützung der Sparkasse, GO - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft und einiger Gocher Einzelhändler erarbeitet wurde.