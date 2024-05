Erneuter Besuch Gocher Partnerschaft mit dem britischen Andover lebt fort

Tenor aller Ansprachen, etwa beim Empfang im Rathaus der 52.000-Einwohner-Partnerstadt Andover: Die persönlichen Kontakte im Rahmen von Städtepartnerschaften sind umso wichtiger in einer Zeit, in der es wieder Krieg in Europa gibt und demokratische Strukturen vielfach bedroht werden. Im kommenden Jahr werden Gäste aus Redon und Andover dann in Goch erwartet. Zur Spargelzeit, worauf sich alle freuen.