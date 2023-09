Jugend in Goch Das neue Astra nimmt Gestalt an

Es ist seit vielen Jahren keine Frage, dass Goch ein zeitgemäßes Jugendheim braucht. Es hatte mal eines, doch das wurde wenige Jahre nach seiner Einweihung zum Kindergarten umgebaut, weil der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz die Stadt Goch zu schnellem Handeln zwang. 2015 wurde aus dem Jugendzentrum Astra an der Pfalzdorfer Straße (benannt nach dem Kino der britischen Soldaten, die auf dem früheren Kasernengelände stationiert waren) eine Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Awo. Die „Nierspiraten“ haben vier Gruppen, die Kinder beobachten seit Jahren viele spannende Baustellen um sich herum. Denn dort wächst das Neubaugebiet Neu-See-Land, das ins 47-er Baugebiet übergeht, stetig voran. Eine originelle Lärmschutzwand schützt die Kita vor dem Verkehr auf dem Ostring, der in einigen Jahren, wenn der Ring geschlossen wird, dort stark zunehmen wird. Und wenige Meter entfernt treffen sich nachmittags Schulkinder und Jugendliche in den Altgebäuden der früheren Standortverwaltung. Die wurden provisorisch für die Zwecke eines Jugendheims umgebaut, schon lange ist klar, dass es als Ergänzung einen Neubau geben soll. Der könnte Anfang 2024 bezugsfertig sein.