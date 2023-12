Eine Tradition im Advent Das Krippenparadies von Asperden hat wieder geöffnet

Das Krippenparadies GocherLand von Theo Erps in Asperden, Graefenthalstraße 15, lädt wieder ein, sich in ruhiger Beschaulichkeit auf Weihnachten einzustimmen (sonntags bis zum 14. Januar von13 bis 18 Uhr, an Feiertagen sowie anderen Terminen nach Absprache (Tel. 02823 9763247 oder 0151 19122394). Mit rund 750 Krippen ist das Krippenparadies ein einzigartiger Anziehungspunkt. Die Formen, Materialien und Größen könnten unterschiedlicher kaum sein.