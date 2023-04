Trio vorgestellt Das ist die komplett neue Führungsspitze der Gocher SPD

Keiner von ihnen ist echter Gocher, alle drei sind zugezogen. „Aber was macht das? Wir sind einstimmig gewählt worden“, sagt Frank Thon selbstbewusst. Gemeinsam mit Andrea Steinmeier (56) ist der 34-Jährige nun Vorsitzender der Gocher SPD, Jutta Seven (52) hat den Fraktionsvorsitz schon vor einigen Monaten von Klaus-Dieter Nikutowski übernommen. Die Partei hat sich also komplett neu aufgestellt, und dass es dazu kommen würde, war nicht zuletzt der Wunsch von Gerd Engler, der als Interims-Vorsitzender wirklich nur übergangsweise (noch einmal) die Gocher Sozialdemokratie anführen wollte. Jetzt ist die nächste Generation am Start.