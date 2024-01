Neues Programm vorgestellt Was die VHS ab jetzt in Pfalzdorf anbietet

Noch sind die Räume ziemlich leer, es hallt auf den langen Gängen. Doch der scheinbar großzügig bemessene Platz wird benötigt und ist in Gedanken schon in Nutzung, versichert Elvira Neuendank, seit Oktober Leiterin der Verbandsvolkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze. Der Stammsitz im Langenbergzentrum wurde aufgegeben, da der Gebäudekomplex sanierungsbedürftig ist und den Anforderungen längst nicht mehr genügt. In der ehemaligen Pfalzdorfer Schule hingegen gibt es große Klassen- bzw. Kursräume und demnächst auch eine moderne Lehrküche und einen Raum, in dem man Tonarbeiten brennen kann. Alles ist eben noch nicht komplett fertig, aber die meisten Kurse können bereits am neuen Ort stattfinden. „Eine offizielle Einweihung mit den beteiligten Gremien feiern wir am 17. Februar“, erklärt Neuendank.