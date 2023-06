Kulinarisches Fest So wird der große Spargelmarkt in Kessel

Der Duft von frisch gekochtem Spargel, schmackhafte Beilagen, ob klassisch oder modern, dazu ein Gläschen kühlen Weißwein, in dem die Frühlingssonne blitzt, alles zusammen in geselliger Atmosphäre – das ist der Kesseler Spargelmarkt. Am Samstag, 10. Juni, lädt der Verkehrs- und Heimatverein (VHV) Kessel wieder ein zu einem kulinarischen Fest für Liebhaber des feinen Edelgemüses, das in besonderem Maße die Tradition in dem Gocher Ortsteil an der Niers prägt. Drei Gastronomen beteiligen sich an der 20. Auflage des Spargelmarktes: Lothar Quartier von der gleichnamigen Klever Metzgerei, Jens Barten, Inhaber des Restaurants Zum Schwan in Goch-Asperden sowie Familie Ophey vom Spargelhof Ophey in Kessel.