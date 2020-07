Goch : Container rutscht von Lkw

Ein großer Rollcontainer, beladen mit acht Tonnen Schrott, rutschte vom Lkw und gegen einen Verteilerkasten. Daraufhin kam es zum Stromausfall. Foto: schulmann

Goch Unfall in Goch an der Asperdener Straße: Ein mit Schrott beladener Container stürzte vom Auflieger auf einen Verteilerkasten. In der Folge kam es in der Umgebung zu einem Stromausfall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Ein kurioser Unfall hat sich am Dienstag, 7. Juli, in Goch ereignet. Ein Lkw eines Entsorgungsunternehmens war am Nachmittag auf der Asperdener Straße (B 504) unterwegs. An der Kreuzung Borsigstraße nahm das Unheil gegen 12 Uhr seinen Lauf. Aus noch nicht genau geklärter Ursache ereignete sich ein technischer Defekt, so die Kreispolizei Kleve: Der große Rollcontainer, beladen mit acht Tonnen Schrott, löste sich beim Abbiegevorgang aus seiner Verankerung.