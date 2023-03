Vorstellungen ab 10. März Circus Renz gastiert in Goch

Zur Show gehören liebevolle Tierdarbietungen, eine Hula Hoop Show, Bodenakrobatik der achtjährigen Zirkusprinzessin Anastasia, waghalsige Trapezakrobatik, lustige Clowns, ein Luftakrobatik-Duo, Zauberei und eine Feuershow. Das zweistündige Programm wird von einer 15-minütigen Pause unterbrochen, in der die Gäste den Streichelzoo besuchen können. Die Vorstellungen sind am Freitag und Samstag, 10. und 11. März, um 16 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr, am Donnerstag, Freitag und Samstag der Folgewoche jeweils um 16 Uhr, am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr. Der Freitag ist Familientag, da gibt es den Eintritt günstiger.