Heftige Diskussion in Goch CDU nennt Beschluss zur neuen Stadtbücherei eine „Farce“

Nur wenige Wochen später habe Bürgermeister Ulrich Knickrehm die Einbringung eines Doppelhaushalts für die Jahre 2023/2024 wegen der unklaren Finanzlage der Stadt Goch von der Tagesordnung genommen. „Klar ist mittlerweile, dass der finanzielle Spielraum der Stadt Goch in den nächsten Jahren immer geringer wird. Die Stadtverwaltung und ihr Verwaltungschef halten dennoch unbeirrt an dem Bücherei-Neubau fest“, heißt es von der CDU. „Ich bedauere zutiefst, dass die Stadtverwaltung im Oktober 2022 einen Vorratsbeschluss für den Bücherei-Neubau eingeholt hat“, sagt Stefan Rouenhoff. Damit sei eine breite inhaltliche Diskussion über den Neubau der Stadtbücherei in den zuständigen Fachausschüssen so gut wie unmöglich gemacht worden.