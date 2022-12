Wolfgang Seggewiß stellte sich vor Neuer Wirtschaftsförderer Gast der CDU

(nik) Sie hatten einen echten Profi als Wirtschaftsförderer lange verlangt, inzwischen ist ein solcher Mann gefunden, er wird neben Wolfgang Jansen Geschäftsführer der Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft, die um den Bereich Wirtschaftsförderung erweitert wird. Der Diplom-Volkswirt Wolfgang Seggewiß, 60 Jahre alt und zurzeit noch in Herford beschäftigt, ist bei der GO! ab 1. Januar verantwortlich für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus. Schon jetzt ließ er sich von der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) einladen. Im Begegnungshaus M 4 der evangelischen Kirchengemeinde habe es eine interessante Diskussion gegeben, so Vertreter der CDU. Es sei um gegenseitige Erwartungen und Ideen für die Wirtschaftsförderung gegangen. Hierzu eingeladen hatten Mitglieder der Gocher Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), die der Gocher CDU nahesteht. Rund 70 Gäste folgten der Einladung in das evangelische Gemeindehaus M4 am Gocher Marktplatz.