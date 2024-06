Öffentlicher Verkehr in Goch Buslinie 14 bindet VHS jetzt auch abends besser an

„Auf der Linie SL14 in Goch wird das Angebot an die aktuellen Anforderungen angepasst“, informiert die Niag. Damit ist sicher auch der Wunsch der Volkshochschule gemeint, seine Kundschaft auch nach abendlichen Kursen noch nach Hause zu bekommen. Insbesondere Migranten, die Sprachkurse besuchen, haben oft kein Auto und Probleme, von Pfalzdorf aus zu ihrer Wohnung zu gelangen. Die liegt vielleicht in Goch, vielleicht aber auch in Kevelaer oder Weeze.