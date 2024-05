Knappe Entscheidung Bürgerbegehren gescheitert – Kessel verliert seine Grundschule

Das Ergebnis wurde via „Goch live“ auf Youtube veröffentlicht, um Punkt 18 Uhr stand es fest. Stadtsprecher Torsten Matenaers hatte zuvor einige aktuell ermittelte Zahlen mitgeteilt. So war zu erfahren, dass 9956 Umschläge eingegangen und geöffnet worden waren, was aber zunächst nichts über die Anzahl der gültigen Stimmen aussagte – es kam darauf an, wie viele Ja- oder Nein-Stimmen in den blauen Umschlägen lagen – und auch die eidesstattliche Versicherung musste jeweils vorliegen. Letzlich waren 1934 Stimmen ungültig.