Bürgerentscheid in Aussicht Gocher Bürger sollen bald über Schulstandorte entscheiden

Denn für das Bürgerbegehren waren 2036 gültige Unterschriften nötig (es wurden 3122) und für den Bürgerentscheid sind rund 5820 Ja-Stimmen erforderlich. Die ganz genaue Zahl ergibt sich aus der Aufstellung des Abstimmungsverzeichnisses, das 42 Tage vor dem Abstimmungstag erstellt wird. 20 Prozent der stimmberechtigten Bürger dürfen an der „Wahl“ teilnehmen, vor der Kommunalwahl 2020 wurde diese Zahl zuletzt ermittelt. Damals waren 29 083 Bürger stimmberechtigt. 20 Prozent davon waren 5817 Stimmen. Das ist etwa doppelt so viel, wie für den ersten Schritt gesammelt werden mussten. Und diesmal werden die Unterschriften nicht an den Haustüren abgeholt, sondern die Leute müssen selbst aktiv werden, indem sie an der Briefwahl teilnehmen. Es ist auch davon auszugehen, dass Gocher aus anderen Ortsteilen nicht ganz so motiviert sind wie die Kesseler.