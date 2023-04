Probenanalyse an der Nierswelle Wie gut ist das Gocher Brunnenwasser?

Die Brunnenbesitzer erfahren am Informationsstand, wie wichtig die Versickerung von Regenwasser im Garten ist, um das Absinken des Grundwasserspiegels zu verhindern. „Niederschlag, der in regenreichen Monaten versickert, füllt die Grundwasserspeicher wieder auf. Es wird Wasser für trockene Monate gespeichert“, so Susanne Bareiß-Gülzow. Das Team vom VSR-Gewässerschutz hat Flyer und Plakate vorbereitet, um über den nachhaltigen Umgang mit Wasser zu informieren. Seit mehr als 40 Jahren setzt sich die Organisation für sauberes Grundwasser ein. Nicht nur am Informationsstand, sondern auch unter vsr-gewaesserschutz.de informiert die Organisation über regionale Belastungen und Ursachen im Grundwasser. Daher begrüßt es der VSR-Gewässerschutz, dass die Bundesregierung die „Nationale Wasserstrategie“ beschlossen hat. Nach der soll es auch in 30 Jahren überall und jederzeit hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben.