Wünsche und Sorgen So stellt sich das Dorf Kessel seine Zukunft vor

Die Verantwortlichen beim Verkehrs- und Heimatverein Kessel interessieren sich beileibe nicht nur für das Bürgerbegehren zum Grundschulstandort in ihrem Ort. Sie setzen sich für Kessel als Ganzes ein, wollen jetzt etwas dafür tun, dass die Dorfgemeinschaft auch in zehn Jahren noch gut oder sogar besser funktioniert. Und dazu gehört eben nicht nur eine Schule, sondern noch vieles andere mehr. Entsprechend begeistert ist zum Beispiel VHV-Vorstandsmiglied Norbert Wilder. Dass zur Vorstellung des Entwicklungskonzepts im Haus am See sehr viele Bürger kamen und mehr als 20 Personen künftig aktiv mitarbeiten wollen, um „Kessel 2030“ zu gestalten, findet er toll.