Archiv : Robinson-Crusoe-Ausgabe fürs Gaesdoncker Klosterarchiv

Goch Der Büchersammler Egon Hünnekens aus Weeze stiftet der Gaesdoncker Klosterbibliothek 35 wertvolle Bücher, darunter den berühmten Abenteuerroman von Daniel Defoe und eine Bibel aus dem Jahr 1729.

Hünnekens’ Exemplar des Robinson Crusoe stammt aus dem Jahr 1773, wurde ebenfalls in Leipzig gedruckt, es ist aber doppelt so dick wie die Gaesdoncker Ausgabe, sagt Josef Böhmer vom Gaesdoncker Archiv. „Bei einem Vergleich stellt sich heraus, dass diese Ausgabe nicht nur die ursprünglichen Abenteuer des für 20 Jahre auf eine unbewohnte Insel verschlagenen Abenteurers Robinson Cusoe enthält, sondern in einem zweiten Band dessen bewegtes Leben nach seiner Rettung schildert“, schreibt Böhmer. Der Autor Daniel Defoe hatte den durchschlagenden Erfolg seines Bestsellers dazu genutzt, das weitere Schicksal seines Abenteuers zu vermarkten. Die deutschen Ausgaben mit den Leben des „weltberühmten Engelländers Robinson Crusoe“ zeigen, dass diese Romane sich auch in Deutschland gut verkauften und sogar Einlass in die Sammlung der geistlichen Gaesdoncker Chorherren erfuhren.