Im Ausschuss Das Konzept zur neuen Stadtbücherei

Die ist bisher im ehemaligen Autohaus Röchling (vorher Boumans) an der Pfalzdorfer Straße untergebracht, was keine so schlechte Lösung ist, wie mancher anfangs dachte, aber das Gebäude ist energetisch in sehr schlechtem Zustand. Im Winter kalt, im Sommer heiß – die sehr engagierten Mitarbeiterinnen haben bessere Bedingungen verdient. Und den Nutzern der Bibliothek soll in zeitgemäßen Räumen noch mehr als bisher geboten werden. In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Digitalisierung am Dienstag, 7. Februar, wird Stephan Mann als Fachbereichsleiter die Konzeption vorstellen. Bislang ist unbekannt, welche Summe die Stadt dafür ausgeben muss.