Spende : Weihnachtsgeschenke für 100 Kinder

GOCH In den Räumen der Gocher Tafel übergab die Firma Breuer Stahlhandel die Präsente. Dort nahmen die Kinder, deren Eltern Lebensmittel über die Gocher Tafel beziehen, ihre erfüllten Wünsche freudestrahlend entgegen.

(RP) Es ist dieser Moment, in dem die Augen der Kinder leuchten. „Das ist Weihnachten“, sagt Manfred Schenke, Geschäftsführer der Breuer Stahlhandel GmbH aus Pfalzdorf. Gemeinsam mit einem kleinen Team des Unternehmens und rund 100 Geschenken im Gepäck machte er sich auf den Weg zur Gocher Tafel. Dort nahmen die Kinder, deren Eltern Lebensmittel über die Gocher Tafel beziehen, ihre erfüllten Wünsche freudestrahlend entgegen. Rucksäcke, Nachtlichter, Bücher, Magnetbausteine, Spiele, Wecker, Kinderuhren und vieles mehr füllten die bunten Pakete. Dazu gab es vom Trägerverein Arche Trinkpäckchen und Schokolade.

„Ein wirklich rundum gelungener Nachmittag“, zogen die Beteiligten ein Fazit, die Dankbarkeit sei zu spüren gewesen, vor allem bei den Kindern. Nach Anmeldung und unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kamen die Familien zur Geschenkübergabe. Die Präsente hatten zuvor engagierte Breuer-Mitarbeiterinnen gekauft und verpackt. Mit viel Herzblut organisierten sie diese Aktion nun zum zweiten Mal in Folge. Rund 50 Mitarbeiter stehen hinter dem Stahlhandel, der neben dem Hauptsitz im Pfalzdorfer Gewerbegebiet an der Reuterstraße auch eine Niederlassung in Korschenbroich besitzt.