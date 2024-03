Löscheinsatz in Goch Wohnung der Belgierhäuser in Flammen – Feuerwehr im Großeinsatz

Goch · Ein Feuer in den Belgierhäusern an der Melatenstraße in Goch hat am Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Offenbar war Unrat in einer leer stehenden Wohnung angezündet worden.

12.03.2024 , 11:38 Uhr

6 Bilder Schon wieder Brand an der Melatenstraße in Goch 6 Bilder Foto: Guido Schulmann

Am Montagabend um kurz vor 22 Uhr wurde der Freiwilligen Feuerwehr Goch ein Brand in einem der sogenannten ehemaligen Belgierhäuser an der Melatenstraße gemeldet. Ein Raum im dritten Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes stand in Vollbrand. Das Gerümpel in dem Zimmer war offensichtlich angezündet worden. Löschmaßnahmen wurden mittels der Drehleiter über den Balkon der betroffenen Wohnung eingeleitet. Atemschutztrupps durchsuchten das gesamte Gebäude nach Personen. Es wurde niemand gefunden. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten knapp 90 Minuten. Vor Ort waren 40 Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler. Wiederholt ist es in den sogenannten Belgierhäusern in der Vergangenheit zu Bränden gekommen. Häufig handelte es sich dabei um Brandstiftung. Die Häuser sind weitestgehend baufällig und leer. Dennoch verschaffen sich immer wieder Menschen Zugang zu den Gebäuden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Schon wieder Brand an der Melatenstraße in Goch

(lukra)