Keine Verletzten : Feuerwehr löscht Brand in Gocher Tiefgarage

Die Feuerwehr war am Montag in Goch im Großeinsatz. Foto: Anja Settnik

Goch Am frühen Montagmorgen bemerkten Anwohner eines großen Wohnkomplexes am Gocher Ostring Rauch im Treppenhaus. Sie riefen die Feuerwehr, die als Brandort die Tiefgarage feststellte. Es wurde niemand verletzt.

Schon eine halbe Stunde nach Alarmierung waren die Flammen gelöscht, eine Brandursache war nicht so schnell feststellbar. „Die Garage gehört dem Betreiber der Eisdiele im Haus. Darin waren alte Geräte wie eine defekte Kühltruhe und Kompressoren sowie Reinigungsmittel abgestellt“, sagte Binn auf Anfrage unserer Redaktion. Die Geräte seien aber nicht angeschlossen gewesen. Dennoch überprüfte die Polizei kurze Zeit später einige elektrische Leitungen, die verkohlt noch aus der Wand ragten; was zum Ausbruch des Feuers geführt hatte, wird nun genau untersucht. Für die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses war es ein großer Schreck.

Viele standen in Jogginghosen und Badelatschen auf dem Fußgängerweg und waren erleichtert, schon nach kurzer Zeit zu erfahren, dass mit ihren Wohnungen alles in Ordnung war. „Viele sind aus eigenem Antrieb rausgerannt, die haben wir dann erstmal draußen gelassen. Diejenigen, die in ihren Wohnungen geblieben waren, sollten dort auch bleiben; es war ja alles unter Kontrolle“, so Binn.

Massimo Sala war um sieben Uhr sogar schon wieder mit den Vorarbeiten für seine Eiszubereitung beschäftigt. Umringt von seiner Frau Francesca, der Tochter und einer Freundin stand er wie an jedem Tag in blütenweißem Kittel im Vorbereitungsraum, machte sauber und setzte Erdbeer, Vanille, Nuss und viele andere Sorten an. Um zehn Uhr wird die beliebte Ostring-Eisdiele geöffnet - auch an diesem Tag, der unabhängig vom Schrecken in der Morgenstunde ein guter Geschäftstag werden dürfte - bei bestem Frühsommerwetter.