Wald bei Goch Fliegerbombe im Kalbecker Forst zügig entschärft

Im Waldgebiet zwischen Fortstraße und Reuterstraße, östlich des Gocher Stadtgebietes, war am Sonntagabend von einem Sondengänger eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe gefunden worden. Am Montagmorgen teilte die Stadtverwaltung mit, es müsse durch dem Kampfmittelräumdienst geprüft werden, ob eine Entschärfung notwendig sei. Dazu sei die Bombe freizulegen, aus Sicherheitsgründen wurden in der näheren Umgebung Straßen gesperrt.