Anzeige bei Klever Staatsanwaltschaft : Hommersum ist noch lange nicht grenzenlos

Goch-Hommersum Nach der Aktion von Heinz Bömler gehen die Meinungen auseinander: Soll die grüne Grenze in Hommersum offiziell geöffnet werden?

Heinz Bömler hat das Schild und den Poller, die er und 30 Mitstreiter illegalerweise an der grünen Grenze zwischen Hommersum und dem niederländischen Heijen abmontiert haben, dem Bauhof von Goch übergeben. Das habe er gleich am Montagmorgen getan, sagte der „wahnsinnige Puppenspieler“ der Rheinischen Post. In einem Akt zivilen Ungehorsams hatte der Eigentümer der Viller Mühle mit einem Zustand aufgeräumt, der ihn seit Jahren ärgert: Grenzbefestigungen in einem Europa, das doch so frei wie möglich sein sollte. „Ich hoffe, dass die Stadt noch etwas Ärger macht, denn für uns ist das eine gute Werbung“, sagt Bömler. Eine Anzeige hat er sich schon eingefangen, denn als die Polizei am Wochenende vorbei schaute, stellten die Beamten eine Straftat fest — einen „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“. Der Verdacht des Diebstahls hingegen habe sich erledigt, da Schild und Poller ja zurückgegeben wurden, erklärt Polizei-Sprecher Michael Ermers.