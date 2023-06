Statt Street-Festival Graue Hauswand wird zum „Premium-Spot“

Giebelwände innerhalb weitgehend geschlossener Innenstadtbebauung sind oft alles andere als spektakulär. Grau, lange nicht gestrichen, manche sehen noch nach Jahrzehnten irgendwie unfertig aus. Dass jemand sie begehrlich anblickt, kommt selten vor. Es sei denn, es handelt sich um Street-Art-Künstler. Dann avanciert eine solch schäbige Hauswand schon mal zum „Premium-Spot“. So geschieht es in diesen Tagen in der Gocher Roggenstraße. Dort, nahe der Einmündung zur Frauenstraße, hat Bobby Serano aus Hamburg ein abstraktes Vogelbild auf circa 30 Quadratmeter Fläche gemalt. Eingeladen hatte ihn Benjamin Taag, der in Goch schon mehrfach das GhmS-Festival organisiert hat. Urban Art in der Kleinstadt, meist gesprüht, manchmal auch gemalt, diesmal als Einzelaktionen statt als Festival.