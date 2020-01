Kirchenkreis : Blauer Salon mit guten Nachrichten

Goch Bei der Gesprächsrunde des Evangelischen Kirchenkreises geht es um positiv besetzte Themen.

(RP) Zu einem Gespräch im „Blauen Salon“ laden die Erwachsenenbildung und die Fachgruppe Älterwerden im Evangelischen Kirchenkreis Kleve ein. Das Thema am Mittwoch, 15. Januar, lautet: „Gute Nachrichten aus der Welt“. Für sie nimmt sich der „Blaue Salon“ ab 15 Uhr bis ca 16.30 Uhr Zeit. „Die UNO-Staaten haben sich mit 17 Zielen rund um menschliches Wohl, nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz zu einer nachhaltigen Entwicklung bis 2030 eine anspruchsvolle Agenda gesetzt“, sagt Ariane Stedtfeld vom Gemeindedienst, Mission und Ökumene aus Krefeld. Deutschland als Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen ist diesen Zielen verpflichtet. Neben dem politischen Handeln überdenken auch Unternehmen am Niederrhein die Nachhaltigkeit ihrer Produktion. Kommunen rufen den Klimanotstand aus, Supermärkte verzichten auf Plastiktaschen, „Unverpackt-Läden“ und Fairer Handel verzeichnen Zuwächse. Länder wie Simbabwe verbieten Lebensmittelverpackungen aus Styropor und „Fridays for future“ halten das Klima-Thema lokal und weltweit aktuell.

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN), die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Sie wurden in Anlehnung an den Entwicklungsprozess der Millenniums-Entwicklungsziele entworfen und traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. Sie gelten für alle Mitgliedsstaaten der UN. Der deutsche Titel lautet: Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (kurz: Agenda 2030).