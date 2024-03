Museum Goch Bilder zerstörter Kirchenfenster wiederentdeckt

Das Haar von Maria Magdalena fällt offen über ihr Schultern, die Kringel der Lockenpracht reichen bis zur Hüfte. Sie kniet in vollendeter Schönheit unter dem Kreuz, an dem die Häscher Jesus geschlagen haben. Der Gekreuzigte ist aber nicht der elendig leidende Mensch am Kreuz: Friedrich Franz Maria Stummel zeichnete ihn zur Jahrhundertwende eher wie schlafend in Schönheit. Der Nazarener schuf eine romantische Kreuzigung - bei ihm war Jesus der Erlöser und Heilsbringer, nicht der Schmerzensmann, wie ihn im Mittelalter noch der Bildschneider Arnt von Kalkar liegend ins Holz geschnitten hatte oder Hans Holbein ligend in seinem berühmten, von Dostojewski besungenen Gemälde verewigt hatte. Stummel stand auch mit seiner Nazarener-Kunst im Nachklang des preußischen Kulturkampfs, war im Historimus verortet und gehörte zur Düsseldorfer Schule. Zeitweise war er Schüler von Eduard von Gebhardt.