Studentenmusikfestival : Konzerte junger Leute im Kastell

Goch Mit zwei Klavierkonzerten noch im Juli beginnt das dezentrale Festival. Am Donnerstag und Freitag gibt es ein klassisches Programm der talentierten Nachwuchsmusiker.

(RP) Mit insgesamt vier Konzerten ist die Stadt Goch auch in diesem Jahr Teil des Internationalen Musikfestivals. In der ersten Festival-Woche sind die Pianisten Victoria Nava aus Belgien (Donnerstag, 22. Juli) und Angelo Cipriano aus Italien (Freitag, 23. Juli) zu Gast.

Victoria Nava (geboren 1997) spielt Werke von Beethoven und Chopin. Sie stammt aus einer italienisch-russischen Familie und studiete unter anderem an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Angelo Cipriano wurde 1995 geboren. Er besuchte ein Konservatorium in Salerno und studiert derzeit in Latina. Er wurde bei zahlreichen nationalen und internationalen Klavierwettbewerben in Italien ausgezeichnet. In Goch spielt er Werke von Beethoven, Bach, Busoni und Liszt.