Selbsthilfegruppe : Trennung nach mehr als 20 Jahren Partnerschaft

Goch Die Frauenberatungsstelle „Impuls“ in Goch betreut eine Selbsthilfegruppe für Frauen, die sehr unter einer Trennung leiden.

„Anfangs helfen Freunde und Verwandte, aber irgendwann wird ihnen das auch zu viel helfen und man hat das Gefühl, sie zu belästigen“, so Teilnehmerin Monika. In der Gruppe trifft man auf Verständnis, Halt und Unterstützung, weil alle in einer ähnlichen Situation sind. Elke erzählt: „Ich war Kind meiner Eltern, dann in einer Jugendgruppe und habe schnell geheiratet. Ich war immer ein Teil von ,wir’. Plötzlich war ich nur ,ich’“. Die Gruppe habe ihr geholfen, alleine zurecht zu kommen und Mut zu fassen. „Im Laufe der Zeit wechselt man die Seiten und hilft anderen mit eigenen Tipps“, sagt Elke.