Verheerendes Feuer in Goch : Bei Großbrand verletzter Feuerwehrmann kann Klinik verlassen

Verheerendes Feuer in Goch

Goch Nach dem Großbrand in Goch mit einem geschätzten Schaden von 1,5 Millionen Euro kommt einer der beiden verletzten Feuerwehrleute demnächst aus dem Krankenhaus. Ein weiterer Feuerwehrmann muss vorerst in der Klinik bleiben. Er wurde schwerer verletzt.

Nach dem Großbrand in Goch (Kreis Kleve) mit einem geschätzten Schaden von 1,5 Millionen Euro kommt einer der beiden verletzten Feuerwehrleute demnächst aus dem Krankenhaus. Es gehe dem 36-Jährigen den Umständen entsprechend gut, er werde zu Wochenbeginn entlassen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Sein 46 Jahre alter, schwerer verletzter Kollege bleibe vorerst in der Klinik. Die Feuerwehrleute hatten Brandverletzungen an Gesicht und Händen erlitten.