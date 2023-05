Gedenkveranstaltung Befreiungsfeuer in Hommersum an Freunde übergeben

Aus Wageningen war nämlich eine Gruppe Läufer nach Hommersum gekommen, die auf ihrer 80-Kilometer-Tour mal diesseits, mal jeneits der Grenze Station machten. Ziel war nach einem lange kräftezehrenden Run die Kriegsgräberstätte in Weeze. Schon in der Nacht waren die Sportler losgelaufen, wer eine Pause brauchte, fuhr ein Stück mit dem Bus und setzte den Lauf dann später fort. Einige schafften das ganze Stück von Wageningen bis Weeze. Das Feuer allerdings wurde in einer Sturmlampe an einem Fahrradlenker transportiert – sicherheitshalber. Erst kurz vor den Etappenzielen steckten die Läufer dann ihre Fackeln in Brand. In Hommersum führten sie sie in einer Feuerschale zusammen.