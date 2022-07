Goch : Baum drohte nach Unwetter auf Scheune zu stürzen

Goch Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr Goch am Donnerstagabend ausrücken. Durch das kurze Unwetter mit starkem Regen kam es zu den beiden Notfällen.

Das kurze Unwetter am Donnerstagabend hat zwei Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch verursacht: Um 20.15 Uhr wurden die Löschzüge Stadtmitte zu einem Wohnhaus an der Alte Gaesdoncker Straße geschickt. „Wasser läuft in Wohnung“, so die Meldung. Tatsächlich war es so, dass Regenwasser in den Brenner der Zentralheizung gelaufen war und so eine Störung verursachte. Der Grund dafür war schnell gefunden: Der Wasserablauf auf dem Flachdach des Gebäudes war verstopft. So staute sich dort das Wasser und lief in die Zuluftöffnung der Heizung. Der Abfluss wurde gereinigt, weitere Maßnahmen waren nicht notwendig.