450.000 Bälle verkauft Gocher Firma Derbystar startet in den Niederlanden durch

Tradition wird im Fußball großgeschrieben. In allen Bereichen, auch beim Ball. So stellt etwa der Gocher Sportartikelhersteller Derbystar seit fünf Spielzeiten die Bälle für die Bundesliga und die 2. Liga. Doch schon in den 70er- und 1980er-Jahren, in denen es den Einheitsball noch nicht gab, legte Derbystar den Grundstein dafür, ein Teil der Bundesliga zu werden. So spielten etwa schon 1979 alle Erstligisten mit dem Ball aus Goch.