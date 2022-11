Frau schwer verletzt : Kartoffellaster nach Unfall umgekippt – Auto prallt gegen Hauswand

Goch Bei Goch ist es am Mittwoch zu einem verhängnisvollen Unfall gekommen. Drei Menschen wurden verletzt, eine Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ihr Auto war gegen eine Hauswand geprallt, ein Lkw verlor seine Kartoffel-Ladung auf die Straße.

Bei einem Verkehrsunfall bei Goch ist Mittwoch eine 26-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Gegen 8 Uhr befuhr sie die Kevelaerer Straße (B 67) in Richtung Weeze. Kurz vor der A 57 in Höhe der Kreuzung zur Gocher Straße kam die Frau mit ihrem Suzuki Splash nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der Wagen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.