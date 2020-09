Zwei Verletzte : Auto überschlägt sich und landet in Böschung an A57 bei Goch

Ein Auto liegt nach einem Unfall in einem Graben an der A57 bei Goch. Foto: Guido Schulmann

Goch Am frühen Sonntagmorgen ist ein Auto von der A57 bei Goch abgekommen und in einer Böschung gelandet. Bei dem Alleinunfall in der Nähe der niederländischen Grenze wurden zwei Insassen verletzt.

Die Leitplanken wurden bei der Kollision auf mehreren Metern umgedrückt, und das Fahrzeug flog darüber und überschlug sich. Anschließend blieb der Wagen einige Meter tiefer in der Böschung liegen.

Die beiden Insassen wurden verletzt und konnten sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die alarmierte Feuerwehr Goch holte die beiden Männer schließlich aus dem Unfallauto.

Nach Notarzt-Versorgung wurden sie mit Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht. Die A57 blieb in Fahrtrichtung Krefeld für mehr als zwei Stunden vollgesperrt. Das schwer beschädigte Einsatzfahrzeug wurde mit einem Bergekran geborgen.

(ham)